Intelligenza artificiale e fotovoltaico | la Camera di commercio premia le startup del futuro
La Camera di commercio ha riconosciuto alcune startup che lavorano nel campo dell’intelligenza artificiale e del fotovoltaico, assegnando loro dei premi. Queste imprese sono state selezionate tra diverse candidature e rappresentano esempi di innovazione nel settore tecnologico. L’iniziativa mira a valorizzare le realtà imprenditoriali che puntano a sviluppare soluzioni avanzate in ambito energetico e digitale. La premiazione si inserisce in un quadro di sostegno alle nuove imprese del territorio.
Il futuro economico del territorio passa attraverso l’innovazione tecnologica e il sostegno concreto alle nuove realtà imprenditoriali. Dopo l’approvazione della graduatoria di merito, entra nel vivo la fase operativa del bando AccelerUp 2025. L’iniziativa, approvata lo scorso settembre, ha.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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