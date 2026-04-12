Intelligenza artificiale e fotovoltaico | la Camera di commercio premia le startup del futuro

La Camera di commercio ha riconosciuto alcune startup che lavorano nel campo dell’intelligenza artificiale e del fotovoltaico, assegnando loro dei premi. Queste imprese sono state selezionate tra diverse candidature e rappresentano esempi di innovazione nel settore tecnologico. L’iniziativa mira a valorizzare le realtà imprenditoriali che puntano a sviluppare soluzioni avanzate in ambito energetico e digitale. La premiazione si inserisce in un quadro di sostegno alle nuove imprese del territorio.