Imprese Cipolletta Aifi | Sfida per aziende familiari è sopravvivere alla fase di instabilità

Le aziende familiari si trovano ad affrontare una fase di grande incertezza, con la principale sfida che consiste nel garantire la propria sopravvivenza. Questa situazione di instabilità rappresenta un ostacolo importante per molte imprese, costrette a confrontarsi con difficoltà che mettono a rischio la continuità delle attività. La situazione attuale richiede di adattarsi rapidamente alle condizioni di mercato e alle variabili economiche in continuo cambiamento.

Per le imprese familiari “la sfida principale in questo momento purtroppo è sopravvivere, perché siamo in una situazione di estrema instabilità. Per le imprese, la prima condizione è superare le difficoltà. In un clima di forte instabilità bisogna avere ancoraggi a breve termine e quindi avere differenziazione di fonti di approvvigionamento, avere capacità di riserve e liquidità, ma anche guardar al futuro i problemi di carattere demografico che incidono sull’economia, i problemi dell’ambiente e soprattutto le sfide tecnologiche che sono all’ordine del giorno”. Così Innocenzo Cipolletta, economista e presidente di Aifi, a margine del Family Business Forum in corso a Milano.🔗 Leggi su Lapresse.it

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