Imprese Lucarelli | tecnologia e’ sfida futuro aziende a guida femminile

Da romadailynews.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle sfide principali per le aziende gestite da donne riguarda l’integrazione delle nuove tecnologie. La questione viene affrontata in un dibattito che coinvolge esperti e imprenditrici, evidenziando l’importanza di adattarsi ai rapidi cambiamenti digitali. La discussione si concentra sulle difficoltà e sulle opportunità legate all’innovazione nel contesto imprenditoriale femminile.

Una delle sfide più significative per il futuro delle aziende a guida femminile è senza dubbio rappresentata dalla tecnologia. Attualmente, l’imprenditorialità al femminile è ancora fortemente orientata verso i servizi alla persona, mostrando una scarsa apertura verso i servizi tecnologici e l’innovazione specializzata. C’è ancora molta strada da percorrere. Noi, come Comune di Roma, stiamo investendo notevolmente nel supportare le scuole e le università per orientare le ragazze verso scelte che comprendano le discipline STEM. Questo intervento, a mio avviso, deve essere realizzato soprattutto nelle scuole elementari e medie. Premiazione del bando “Idea innovativa” al Tempio di Vibia Sabina e Adriano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

imprese lucarelli tecnologia e8217 sfida futuro aziende a guida femminile
© Romadailynews.it - Imprese. Lucarelli: tecnologia e’ sfida futuro aziende a guida femminile

Articoli correlati

Leggi anche: Imprese, Romano (InfoCamere): "Con Camere del Futuro ecco Janas l'Ia a supporto aziende"

Cos’è la tecnologia TV Micro RGB? Guida completa al futuro dei DisplayOltre l'OLED e il Mini LED: analizziamo la tecnologia che utilizza microscopici emettitori rossi, verdi e blu per creare l'immagine perfetta.

Una raccolta di contenuti su Imprese Lucarelli tecnologia e' sfida...

Discussioni sull' argomento ITI Lucarelli for Kenya: tecnologia solidale per costruire un futuro digitale; Scontro tra Trump e Anthropic: l’IA al centro di una battaglia senza precedenti.

imprese lucarelli tecnologia eIl volto umano della tecnologia: competenze diffuse e produttivitàL'indagine sui Digital Content Creator intercetta imprese nate attorno ai nuovi canali digitali. La tecnologia dal volto umano ... interris.it

Imprese, tecnologia e ambiente. Solo il 22% fa investimenti: Incertezza e credito ‘difficile’Ferrara tiene il passo, ma perde terreno. Nel 2024 appena il 22,5% delle imprese private con dipendenti dell’industria e dei servizi ha investito in tecnologie o prodotti a minor impatto ambientale o ... ilrestodelcarlino.it

Digita per trovare news e video correlati.