Imprese Lucarelli | tecnologia e’ sfida futuro aziende a guida femminile

Una delle sfide principali per le aziende gestite da donne riguarda l’integrazione delle nuove tecnologie. La questione viene affrontata in un dibattito che coinvolge esperti e imprenditrici, evidenziando l’importanza di adattarsi ai rapidi cambiamenti digitali. La discussione si concentra sulle difficoltà e sulle opportunità legate all’innovazione nel contesto imprenditoriale femminile.

Una delle sfide più significative per il futuro delle aziende a guida femminile è senza dubbio rappresentata dalla tecnologia. Attualmente, l’imprenditorialità al femminile è ancora fortemente orientata verso i servizi alla persona, mostrando una scarsa apertura verso i servizi tecnologici e l’innovazione specializzata. C’è ancora molta strada da percorrere. Noi, come Comune di Roma, stiamo investendo notevolmente nel supportare le scuole e le università per orientare le ragazze verso scelte che comprendano le discipline STEM. Questo intervento, a mio avviso, deve essere realizzato soprattutto nelle scuole elementari e medie. Premiazione del bando “Idea innovativa” al Tempio di Vibia Sabina e Adriano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

