Credito in Italia | i prestiti volano tassi in calo per imprese e case

A marzo 2026, il mercato del credito in Italia ha registrato un aumento del 2,4% nei prestiti concessi a imprese e famiglie. In questo periodo, i tassi di interesse sono diminuiti per entrambe le categorie, contribuendo a una maggiore attività nel settore dei prestiti. Dati ufficiali indicano una crescita costante nel volume di finanziamenti erogati, segnalando un mercato in movimento.

Il mercato del credito in Italia mostra una spinta rinnovata con un incremento dei prestiti erogati a imprese e famiglie pari al 2,4% nel mese di marzo 2026. Questo dato segna un’accelerazione rispetto al +2,2% registrato nel mese di febbraio, consolidando un trend di crescita che ha preso il via esattamente un anno fa, a marzo 2025. La dinamica tra portafoglio familiare e investimenti aziendali. Le statistiche dell’Abi delineano un quadro di costante espansione per diversi segmenti. Le famiglie, in particolare, vedono i propri finanziamenti crescere per il quindicesimo mese consecutivo, dopo aver registrato un aumento del 2,6% a febbraio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Credito in Italia: i prestiti volano, tassi in calo per imprese e case Notizie correlate Credito in calo: i tassi scendono sotto l’8%, l’Emilia rispondeIl mercato dei prestiti in Italia sta vivendo una fase di allentamento dei costi per i consumatori nel primo trimestre del 2026, con un calo... Credito: a gennaio salgono dell’1,9% i prestiti a famiglie e impreseRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Credito, Dr. Finanza apre in Italia; Credito, il BNPL traina il mercato a marzo: segnali di ripresa per mutui e consumi; Intermediazione del credito, debutta in Italia Dr. Finanza; Credito, cambia la mappa dei consumi: il BNPL traina, prestiti in crescita e mutui più selettivi. Italia, il paradosso della liquidità immobile tra depositi record e credito deboleLe banche in Italia traboccano di liquidità, ma fanno poco credito all'economia con il paradosso che i risparmi non servono alla crescita. investireoggi.it Credito al consumo: per le imprese i tassi restano elevatiA inizio 2026, il costo del credito al consumo in Italia resta elevato, soprattutto per le imprese. Scopri tutti gli aggiornamenti su Facile.it. facile.it Credito Lombardo Veneto e Iscc Fintech hanno annunciato il perfezionamento di una cartolarizzazione di un portafoglio di crediti deteriorati. L’ad Paolo Gesa: «Al modello di banca tradizionale affianchiamo soluzioni finanziarie complesse» - facebook.com facebook Approvato in Consiglio dei Ministri il credito d’imposta di 30 milioni di euro, destinato a coprire le spese per l'acquisto del gasolio agricolo del mese di marzo, nella misura del 20%. x.com