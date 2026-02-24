Caro vita Forlì-Cesena tiene botta | inflazione ai minimi e rincari dimezzati rispetto ad altre città romagnole

L'inflazione più bassa a Forlì-Cesena, causata da rincari più contenuti rispetto ad altre città romagnole, mantiene stabile il potere d'acquisto dei residenti. I dati dell'Istat di gennaio mostrano un rallentamento dei prezzi, con aumenti dimezzati rispetto a molte altre aree della regione. La riduzione dei rincari influisce direttamente sulle spese quotidiane delle famiglie, che continuano a monitorare attentamente i costi. La situazione economica locale si conferma più favorevole rispetto ad altri centri vicini.

In una classifica composta da 78 città, Forlì-Cesena si posiziona al 58esimo posto, 30 posti più in basso rispetto alla media nazionale, con un'inflazione annua di gennaio del +0,5% e una spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 138 euro per una famiglia media. Ravenna si trova ancora più in basso, al 71esimo posto e tra le dieci città più virtuose d'Italia: l'inflazione è pari a +0,3% e una spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 83 euro. Con Rimini si deve risalire la classifica: la città, infatti, si trova appena sotto la media nazionale, al 29esimo posto. Qui l'inflazione annua di gennaio è di +0,9% e la spesa aggiuntiva su base annua è pari a 248 euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

