Impresa nel cuore dell’Uzbekistan L’ultra runner Marchesani sul traguardo di GlobalLimits

Un ultra runner ravennate ha completato la sua nona impresa, questa volta in Uzbekistan, sul traguardo di GlobalLimits. Alberto Marchesani, 48 anni, è noto per le sue partecipazioni a ultra maratone estreme e ha ideato nel 2023 l’Epica dell’Acqua, una gara di 100 chilometri suddivisa in tre tappe nel Delta del Po Veneto. La sua ultima sfida si è conclusa con successo nel cuore dell’Uzbekistan.

Un’altra grande impresa, la nona, per Alberto Marchesani, il 48enne ravennate appassionato di ultra maratone estreme, ideatore dal 2023 dell’Epica dell’Acqua, la 100 chilometri in tre tappe nel Delta del Po Veneto. Marchesani questa volta ha scelto il cuore dell’Asia, tra deserti dorati e antiche città di smeraldo, per una sfida in semi-autosufficienza di 230 chilometri in 6 tappe (la più lunga di 64 chilometri), condivisa con 37 partecipanti provenienti da 13 paesi al mondo. Infatti ha partecipato alla Global Limits Uzbekistan, sulle orme di Alessandro Magno Partendo dalla meravigliosa Samarcanda, città patrimonio dell’Unesco e crocevia di culture, ha tagliato il traguardo presso l’iconica fortezza di arenaria di Nur, costruita da Alessandro Magno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Impresa nel cuore dell’Uzbekistan. L’ultra runner Marchesani sul traguardo di GlobalLimits Notizie correlate 230 chilometri nel deserto a 40 gradi: la nuova impresa estrema dell'ultra runner Alberto MarchesaniDopo aver portato a termine nel 2025 la Gobi March, 250 km in 6 giorni nelle steppe della Mongolia di Gengis Khan, l’ultra runner ravennate Alberto... Boston, il robot di Tesla al traguardo: colpo di scena per i runner? Cosa sapere Il robot Optimus di Tesla è stato posizionato su Boylston Street a Boston. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perugia, la parità di genere entra nel cuore dell’economia con il Festival internazionale promosso dalla Camera di Commercio; Università Lum, incontro su giovani e impresa al Sud; Radici e futuro: dal cuore dell'impresa la sfida per rilanciare il Paese, partendo dai giovani; Dalla scuola alle imprese. Einaudi-Chiodo in movimento. Dalla scuola alle imprese. Einaudi-Chiodo in movimentoL’iniziativa di Confartigianato ha portato gli studenti nel cuore dell’elettromeccanica . lanazione.it L'AI entra nel cuore delle imprese, da tecnologia diventa infrastruttura critica(Il Sole 24 Ore Radiocor) - «L’addestramento dell’intelligenza artificiale è il business più grande e in più rapida espansione della storia dell’umanità, più dell’avvento delle ferrovie e della ... ilsole24ore.com Faenza, formazione e impresa, convenzione tra l’Alberghiero e la Confcommercio - facebook.com facebook “! !” Riviviamo la splendida impresa di Chris Froome sul Colle delle Finestre del 2018 Mancano 2 giorni al Giro d’Italia 2026 x.com