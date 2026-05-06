230 chilometri nel deserto a 40 gradi | la nuova impresa estrema dell' ultra runner Alberto Marchesani

Un ultra runner ravennate ha deciso di affrontare una nuova sfida estrema nel deserto, percorrendo 230 chilometri a temperature di 40 gradi. Dopo aver completato nel 2025 la Gobi March, una corsa di 250 km in Mongolia durata sei giorni, questa volta ha scelto il cuore dell’antica Via della Seta. La gara si svolge tra deserti dorati e città storiche di smeraldo, rappresentando un percorso impegnativo e ricco di sfide fisiche.

Dopo aver portato a termine nel 2025 la Gobi March, 250 km in 6 giorni nelle steppe della Mongolia di Gengis Khan, l’ultra runner ravennate Alberto Marchesani ha scelto questa volta il cuore dell'antica Via della Seta, tra deserti dorati e antiche città di smeraldo, per una sfida in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate “Il seme nel deserto”, la biografia di Alberto Trussardi che attraversa il DopoguerraUna storia di vita radicata in Bergamasca, ma universale nei valori che può trasmettere a un lettore attento. L’oro blu nel deserto, Ksb e la sfida nel Sahara: “Acqua ed emancipazione dove c’era solo deserto”Concorezzo (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – Giornata mondiale dell’acqua e obiettivo Onu centrato da un progetto di ingegneria fra i più importanti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 230 chilometri nel deserto a 40 gradi: la nuova impresa estrema dell'ultra runner Alberto Marchesani; Alberto Marchesani, ultra runner di Ravenna, conquista l’Uzbekistan: completa i 230 km della GlobalLimits. Alberto Marchesani, ultra runner di Ravenna, conquista l’Uzbekistan: completa i 230 km della GlobalLimitsDalle rive dell’Adriatico ai deserti dell’Asia centrale, con un unico filo conduttore: spingersi sempre un po’ oltre. L’ultra runner ravennateAlberto Marchesani firma un’altra impresa internazionale, ... ravennanotizie.it L’ultra runner Alberto Marchesani sulle orme di Alessandro Magno: dopo 230 km taglia il traguardo di GlobalLimits UzbekistanDopo aver portato a termine nel 2025 la Gobi March, 250 km in 6 giorni nelle steppe della Mongolia di Gengis Khan, l’ultra runner ravennate Alberto Marchesani ha scelto questa volta il cuore dell'anti ... ravennawebtv.it Complimenti ad Alberto per la sua nuova impresa portata a termine - facebook.com facebook