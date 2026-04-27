Un robot di Tesla, chiamato Optimus, è stato collocato su Boylston Street a Boston, vicino al traguardo di una corsa. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei social network, creando molta visibilità online. La presenza dell’androide si è verificata nel momento di massima esposizione pubblica, suscitando curiosità tra i passanti e gli spettatori della manifestazione.

? Cosa sapere Il robot Optimus di Tesla è stato posizionato su Boylston Street a Boston.. La presenza dell'androide vicino al traguardo ha generato massiccia esposizione mediatica sui social.. L’impatto tecnologico di Tesla si è manifestato lungo le strade di Boston, dove il robot umanoide Optimus ha attirato l’attenzione dei partecipanti alla Maratona di Boston posizionandosi in una zona cruciale del percorso. Nello specifico, la macchina sviluppata da Tesla è stata collocata presso lo showroom situato su Boylston Street. La sua presenza è avvenuta proprio nei pressi del traguardo, un punto strategico per accogliere gli atleti provenienti da circa 130 nazioni diverse che stanno affrontando la competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boston, il robot di Tesla al traguardo: colpo di scena per i runner

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