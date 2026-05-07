impiego e inclusione in arrivo 25 milioni

È stato annunciato un investimento di 25 milioni di euro destinato a promuovere l’impiego e l’inclusione dei giovani con disabilità. La somma proviene dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e mira a sostenere progetti e iniziative che favoriscano l’accesso al mondo del lavoro. La decisione fa parte di un intervento volto a rafforzare le opportunità di inserimento professionale per questa categoria.

"Per sostenere l’inclusione lavorativa dei giovani con disabilità ho deciso di stanziare 25 milioni di euro a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità ". L’annuncio è arrivato dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Dopo il successo della precedente iniziativa che ha visto l’assunzione a tempo indeterminato di 1000 giovani – ha affermato il ministro –, prevediamo nuovi incentivi destinati al Terzo settore che procederanno all’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità fino a 35 anni di età, con contratti stipulati dalla data di adozione del decreto e fino al 30 settembre 2026". "La...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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