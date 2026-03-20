A Scampia, a Napoli, si è verificato un episodio di tensione al Centro per l’Impiego. Una donna, preoccupata per una possibile sospensione dell’assegno di inclusione, ha iniziato a insultare e aggredire verbalmente gli operatori e il personale di sicurezza presenti. L’episodio ha creato un momento di caos all’interno della struttura, senza incidenti o feriti segnalati.

Tensione al Centro per l’Impiego (CPI) di Scampia, a Napoli, dove una cittadina, preoccupata per la possibile sospensione dell’assegno di inclusione, ha dato in escandescenze aggredendo verbalmente operatori e addetti alla sicurezza. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, ha causato l’interruzione temporanea del servizio pubblico, generando disagi per gli utenti presenti. Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe recata presso gli uffici senza appuntamento, chiedendo di essere ricevuta con urgenza per chiarimenti legati al contributo economico, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Come previsto dalle normative vigenti, infatti, i beneficiari dell’assegno di inclusione devono presentarsi al Centro per l’Impiego ogni 90 giorni per mantenere il diritto al sussidio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, caos al Centro per l’Impiego: donna teme stop all’assegno di inclusione e aggredisce operatori

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