Impennate e utilizzo abusivo di posteggi riservati ai disabili | multe a Mandello

A Mandello, nel mese di aprile, la polizia locale ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale, utilizzando posti di blocco e verifiche sul campo. Durante queste operazioni sono state identificate numerose irregolarità riguardanti l’uso dei contrassegni di sosta riservati ai disabili, con casi di utilizzo improprio e di infrazioni legate alla sosta in aree dedicate. Sono state emesse multe a carico di chi ha violato le norme di parcheggio.

Nuovi controlli per la sicurezza stradale da parte della polizia locale di Mandello. Nel mese di aprile le verifiche, effettuate anche mediante posti di controllo e accertamenti su strada, hanno fatto emergere principalmente irregolarità nell’utilizzo dei contrassegni di sosta per persone con.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il Comune cancella 19 stalli 'personalizzati' riservati per la sosta ai disabiliDal monitoraggio sui requisiti per l'ottenimento dei posti auto della polizia municipale i beneficiari sono risultati deceduti o trasferiti Il... Auto sugli stalli riservati ai taxi, raffica di multe in centro a BariPolizia locale in azione nel Murattiano per sanzionare gli automobilisti indisciplinati.