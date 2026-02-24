Il Comune cancella 19 stalli ' personalizzati' riservati per la sosta ai disabili

Il comandante della polizia municipale di Caserta, Luciana Spissu, ha deciso di rimuovere 19 stalli riservati ai disabili, perché sono stati usati da altri senza autorizzazione. Questa decisione nasce dopo numerosi casi di abusi, che hanno limitato la disponibilità di posti per chi ne ha davvero bisogno. La revoca mira a garantire un uso corretto degli spazi e a tutelare i diritti dei disabili. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni.

Dal monitoraggio sui requisiti per l'ottenimento dei posti auto della polizia municipale i beneficiari sono risultati deceduti o trasferiti Il comandante della polizia municipale di Caserta, Luciana Spissu, dispone la revoca di 19 stalli personalizzati riservati a persone disabili. La decisione è stata adottata all'esito del monitoraggio periodico sulla persistenza dei requisiti tesi all'ottenimento della concessione degli stalli di sosta personalizzati. Dai controlli è emerso come ben 19 posti auto sarebbero risultati intestati a persone decedute o che hanno cambiato residenza. Di qui la revoca con una revisione dei posti auto in città.