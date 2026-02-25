Auto sugli stalli riservati ai taxi raffica di multe in centro a Bari

Polizia locale in azione nel Murattiano per sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Il problema era stato segnalato dai tassisti durante un recente incontro con il Comune Scattano le multe in centro a Bari per le auto in sosta selvaggia sugli stalli riservati ai taxi. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sanzionando gli automobilisti che occupavano con i propri veicoli i parcheggi destinati ai tassisti. In particolare, i controlli della Locale si sono concentrati tra la zona a ridosso del Petruzzelli e quella di piazza Massari. Erano stati gli stessi tassisti, nei giorni scorsi, a segnalare il problema, con conseguenti disagi per lo svolgimento del loro servizio, nel corso di un incontro avuto con l'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

