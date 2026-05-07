Impennate e utilizzo abusivo di posteggi riservati ai disabili | controlli e multe

Nel mese di aprile, la polizia locale di Mandello ha intensificato i controlli sulla strada, utilizzando posti di blocco e verifiche sul territorio. Durante queste operazioni, sono state riscontrate numerose irregolarità legate all’uso dei contrassegni di sosta riservati ai disabili, con alcune auto che hanno occupato indebitamente i posteggi riservati. Sono state elevate multe e avviate procedure per verificare la regolarità delle attestazioni di disabilità.

Nuovi controlli per la sicurezza stradale da parte della polizia locale di Mandello. Nel mese di aprile le verifiche, effettuate anche mediante posti di controllo e accertamenti su strada, hanno fatto emergere principalmente irregolarità nell’utilizzo dei contrassegni di sosta per persone con.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Impennate e utilizzo abusivo di posteggi riservati ai disabili: multe a MandelloNuovi controlli per la sicurezza stradale da parte della polizia locale di Mandello. Il Comune cancella 19 stalli 'personalizzati' riservati per la sosta ai disabiliDal monitoraggio sui requisiti per l'ottenimento dei posti auto della polizia municipale i beneficiari sono risultati deceduti o trasferiti Il...