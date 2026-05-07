Impatto tra camion e motociclista all' incrocio | centauro finisce sotto il mezzo pesante | FOTO

Un incidente si è verificato all'incrocio tra un camion e una motocicletta, coinvolgendo un centauro che è finito sotto il mezzo pesante. L'impatto si è verificato in un momento in cui il veicolo pesante si è subito fermato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al motociclista coinvolto. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

Urto tra un camion e una moto con il motociclista che è finito sotto il mezzo pesante che si è subito fermato. L'incidente è accaduto attorno a mezzogiorno a Capua, all'altezza del Quadrivio Caputo.Secondo una primissima ricostruzione della dinamica entrambi provenivano dal ponte in prossimità.🔗 Leggi su Casertanews.it

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