Impatto tra auto e camion in autostrada donna incinta finisce in ospedale

Nella mattinata di oggi, nel tratto casertano dell’autostrada A1, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti un’auto e un camion. L’incidente si è verificato intorno alle 9, nei pressi dello svincolo di Capua, e ha provocato il ricovero in ospedale di una donna incinta rimasta coinvolta nell’impatto. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita nei dettagli.

Attimi di paura quelli vissuti in mattinata nel tratto casertano dell’A1. Verso le 9, nei pressi dello svincolo di Capua, si è verificato un brutto incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camion.Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, una donna che viaggiava nella vettura e il.🔗 Leggi su Casertanews.it

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