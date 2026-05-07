Immobili pubblici Firenze cambia Cento milioni per Questura e Vigili La facoltà di Agraria resta alle Cascine

A Firenze si avvia un piano di interventi sugli immobili pubblici, con un investimento di cento milioni di euro destinato alla Questura e ai Vigili del Fuoco. La facoltà di Agraria rimane nelle Cascine, mentre altre proprietà saranno soggette a ristrutturazioni, nuovi utilizzi o restauri simbolici. La strategia prevede una revisione complessiva del patrimonio pubblico cittadino, tra cantieri e cambi di destinazione.

Una mappa articolata per ridisegnare il patrimonio pubblico fiorentino, tra nuovi utilizzi, cantieri e restauri simbolici. Il Piano città degli Immobili Pubblici, firmato ieri da Comune, Agenzia del Demanio e Università alla presenza della sottosegretaria all’Economia Lucia Albano e del sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, mette in fila 17 immobili – 15 statali e due comunali – con l’obiettivo di recuperarli, valorizzarli e restituirli alla città anche attraverso partenariati pubblico-privati. Ma sono due, in particolare, le novità emerse durante la presentazione. La prima riguarda la facoltà di Agraria, che resterà nella storica sede di piazza delle Cascine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immobili pubblici, Firenze cambia. Cento milioni per Questura e Vigili. La facoltà di Agraria resta alle Cascine Notizie correlate Firenze: città degli immobili pubblici. Caserme cambiano pelle: la Redi ospiterà la Corte dei Conti, la Perotti la QuesturaAll’evento hanno preso parte anche la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano e il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. Per Fabio Ascione funerali pubblici a Ponticelli: la Questura cambia ideaLa Questura autorizza i funerali pubblici per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni incensurato ucciso a Ponticelli il 7 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Immobili pubblici, Firenze cambia. Cento milioni per Questura e Vigili. La facoltà di Agraria resta alle Cascine; Il Piano degli immobili pubblici riorganizza Firenze in quattro poli funzionali; Workshop Responsabilità etica per la cura del patrimonio immobiliare dello Stato all'UniFi; Firenze, dalla caserma Perotti alla facoltà di Agraria: ecco come cambieranno 17 edifici pubblici dello Stato e del Comune. Firenze: città degli immobili pubblici. Caserme cambiano pelle: la Redi ospiterà la Corte dei Conti, la Perotti la QuesturaIl direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci hanno firmato oggi il Piano Città degli immo ... firenzepost.it Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico: patto a FirenzeIl Piano Città degli immobili pubblici di Firenze seleziona un primo portafoglio immobiliare di 17 beni (15 di proprietà dello Stato e 2 di proprietà del Comune) ai quali potranno essere aggiunti ... nove.firenze.it Oggi abbiamo presentato il Piano Città degli immobili pubblici: un progetto strategico costruito insieme a Comune, Demanio e Università per valorizzare il patrimonio pubblico e metterlo al servizio della città. Un lavoro importante che nasce da una visione pre - facebook.com facebook L’Università di Firenze e l’Agenzia del Demanio promuovono il workshop "Responsabilità etica per la cura del patrimonio immobiliare dello Stato", un momento di confronto aperto sul rapporto tra gestione pubblica, territorio e cittadinanza. L’incontro porrà al c x.com