Per Fabio Ascione funerali pubblici a Ponticelli | la Questura cambia idea
La Questura ha deciso di autorizzare i funerali pubblici per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli il 7 aprile. Inizialmente, non era stata data l’autorizzazione, ma in seguito la questura ha modificato la sua posizione. La cerimonia si terrà nella località dove il giovane è deceduto, con la partecipazione di amici e familiari. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.
La Questura autorizza i funerali pubblici per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni incensurato ucciso a Ponticelli il 7 aprile. Si terranno domani nella Chiesa di San Pietro e Paolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, la morte di Fabio Ascione: arriva l'ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a PonticelliSi terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ventenne ucciso la scorsa settimana a Ponticelli.
Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteoFunerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso.