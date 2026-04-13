Per Fabio Ascione funerali pubblici a Ponticelli | la Questura cambia idea

La Questura ha deciso di autorizzare i funerali pubblici per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli il 7 aprile. Inizialmente, non era stata data l’autorizzazione, ma in seguito la questura ha modificato la sua posizione. La cerimonia si terrà nella località dove il giovane è deceduto, con la partecipazione di amici e familiari. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.