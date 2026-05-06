Firenze | città degli immobili pubblici Caserme cambiano pelle | la Redi ospiterà la Corte dei Conti la Perotti la Questura

A Firenze sono stati firmati oggi il Piano Città degli immobili pubblici, con un accordo tra l'Agenzia del Demanio, il Comune e l’Università. La caserma Redi sarà destinata ad accogliere la Corte dei Conti, mentre quella Perotti ospiterà la Questura. La firma dell’accordo segna il trasferimento di alcuni edifici pubblici da usi militari e amministrativi a nuove destinazioni civili e istituzionali.

All’evento hanno preso parte anche la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano e il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. Il piano seleziona un primo portafoglio di 15 beni di proprietà dello Stato e due di proprietà del Comune. Oltre ai finanziamenti pubblici, il piano prevede la possibilità di attivare strumenti di partenariato pubblico-privato. La caserma Redi diventerà invece la nuova sede della Corte dei Conti. L’ex caserma Quarleri ha già visto una prima fase di rifunzionalizzazione di due capannoni destinati ad archivi per l’Archivio di Stato, e in futuro potrà prevedere la rigenerazione urbana dell’intero sito con un polo archivistico, housing universitario o mix funzionale.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: città degli immobili pubblici. Caserme cambiano pelle: la Redi ospiterà la Corte dei Conti, la Perotti la Questura Notizie correlate Leggi anche: Città Erniche, patto con il Demanio. Al via la rigenerazione degli immobili pubblici verso "Capitale della Cultura 2028" Corte dei conti, Schifani: "Parifica rendiconto 2021 conferma risanamento dei conti pubblici regionali"La decisione assunta dai magistrati contabili sul rendiconto 2021, nel solco di quella adottata sul rendiconto 2020, chiude il contenzioso che la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Workshop Responsabilità etica per la cura del patrimonio immobiliare dello Stato all'UniFi; Firenze rilancia 17 immobili pubblici: nasce il maxi polo della sicurezza; Firenze, l’Agenzia del Demanio racconta la nuova cura del patrimonio pubblico parte viva dell'identità collettiva; Demanio-Comune alleati. Perotti, sprint questura. Forestali a ’Covercianino’. Studentati alla Quarleri. Firenze: città degli immobili pubblici. Caserme cambiano pelle: la Redi ospiterà la Corte dei Conti, la Perotti la QuesturaIl direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci hanno firmato oggi il Piano Città degli immo ... firenzepost.it Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico: patto a FirenzeIl Piano Città degli immobili pubblici di Firenze seleziona un primo portafoglio immobiliare di 17 beni (15 di proprietà dello Stato e 2 di proprietà del Comune) ai quali potranno essere aggiunti ... nove.firenze.it Stanislao Pointeau (Firenze, 7 maggio 1833 – Pisa, 20 gennaio 1907) è stato un pittore francese. Un macchiaiolo dimenticato: Stanislao Pointeau. Di Stanislao Pointeau si ricordano in pochi. Eppure fu uno dei frequentatori più assidui del Caffè Michelangelo fi - facebook.com facebook RETTIFICA: TR 18371/18372 (FIRENZE-LA SPEZIA) cancellato da SARZANA a LA SPEZIA, viaggiatori con treno 19354 (PISA-LA SPEZIA) che effettua fermata straordinaria a VEZZANO LIGURE. TR 18399 (LA SPEZIA-FIRENZE) cancellato da LA SPEZIA a S x.com