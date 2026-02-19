Immagini dal Sannio | la Pace a Santa Croce del Sannio una storia di armi e d’amore

A Santa Croce del Sannio, domenica 22 febbraio, si è svolta la tradizionale festa della Pace, che quest’anno festeggia la sua 241a edizione. La celebrazione nasce da una lunga storia di conflitti e di speranze di armonia tra i cittadini del borgo. La manifestazione coinvolge maschere colorate, sfilate in costume e momenti di gioco tra le vie del paese. La festa, molto sentita, anima le strade e riporta alla memoria antiche usanze locali. La gente del posto si prepara a vivere questa giornata di tradizione e allegria.

Il giorno di carnevale è passato, ora è il tempo della rievocazione storica: a Santa Croce del Sannio, borgo rurale del Sannio beneventano, domenica 22 febbraio, per la 241esima volta, torna la Pace, rumorosa e gioiosa festa in maschera che porta vivo fermento e un richiamo alla storia fra le strade e i vicoli del Fortore.Il primo documento che vi fa riferimento è datato 1785, anno in cui un Regio decreto legò l’evento al mercato del bestiame, fissato nel Martedì Grasso. Molti, probabilmente, pensano che si tratti del solito carnevale con carri allegorici, maschere e coriandoli. E invece no! Si tratta di un evento particolare che ricorda un episodio accaduto nel IX sec. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

