Immagini dal Sannio | la pasta Rummo e l’eccellenza della Lenta Lavorazione®

Le immagini dal Sannio mostrano come la pasta Rummo, nota per la sua lavorazione lenta, mantenga la tradizione tra le preferenze degli italiani. La causa è la cura artigianale che rende ogni pezzo unico e apprezzato. Nonostante i cambiamenti nei consumi, questa produzione conserva il suo ruolo speciale nelle tavole del Sud. La presenza di questa pasta nelle case conferma il legame tra qualità e tradizione. La domanda sulla sua continuità resta aperta.

Pasta, l’alimento più amato dagli italiani, specialmente quelli del meridione. Anche se da qualche anno a questa parte i consumi interni stanno scendendo leggermente, la pasta resta sempre la regina indiscussa della gastronomia del Bel Paese. Tra le maggiori aziende produttrici italiane spicca il pastificio Rummo, guidato dall’omonima famiglia da sei generazioni. A Benevento, rinomato capoluogo sannita di janare, torroni e liquore Strega, dal 1846 produce pasta di qualità superiore e in una quantità non indifferente: solo nel 2017 ne sono state stimate 75mila tonnellate, 140mila annuee nei due stabilimenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Immagini dal Sannio: la Pace, a Santa Croce del Sannio una storia di armi e d’amoreA Santa Croce del Sannio, domenica 22 febbraio, si è svolta la tradizionale festa della Pace, che quest’anno festeggia la sua 241a edizione.

Immagini dal Sannio: il Tratturo Pescasseroli – Candela, la storica via della transumanzaIl Tratturo Pescasseroli – Candela rappresenta una testimonianza storica della transumanza nel Sannio, un'antica via che collega territori e tradizioni.

