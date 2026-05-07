Pubblicato nel 2026 da SBS Edizioni, Il vuoto e la luna di Antonio Paolino si presenta come una raccolta poetica breve composta da 62 pagine di liriche. Fin dalla sua impostazione tematica il libro richiama una linea lirica contemporanea che, tuttavia, privilegia l’essenzialità e dove la notte si tramuta in luogo privilegiato dell’esperienza poetica mentre la luna rimanda a una presenza capace di illuminare i pensieri più profondi. Il vuoto come condizione e possibilità e la luna come figura dialogica, consentono all’autore di articolare una riflessione sulla solitudine e sul tempo. Il vuoto e la luna di Antonio Paolino, fra spazio e contemplazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Il vuoto e la luna” di Antonio Paolino: il silenzio come spazio di conoscenza tra interiorità e paesaggio simbolico

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