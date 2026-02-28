Nel 1972, il compositore americano Morton Feldman creò “Rothko Chapel”, un brano musicale che si ispira alla cappella texana dedicata alle opere di Mark Rothko. La composizione mette in relazione suono, spazio e silenzio, creando un’esperienza acustica che riflette l’atmosfera del luogo. La musica si collega direttamente alla funzione spirituale e contemplativa della cappella, senza aggiunte o interpretazioni esterne.

Nel 1972 il compositore americano Morton Feldman compose il brano ’Rothko Chapel’, una delle opere più intense e concettualmente significative della musica della seconda metà del Novecento, concepita per lo spazio della cappella interreligiosa a pianta ottagonale di Houston in Texas, all’interno della quale sono ospitati 14 monumentali dipinti di Mark Rothko. Ed ecco che musica e pittura tornano idealmente a riunirsi a Firenze nel segno del grande artista americano il 21 marzo al Teatro del Maggio, con il concerto realizzato in collaborazione con la Fondazione e l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Ciò insieme alla Fondazione Palazzo Strozzi, in occasione della mostra ’Rothko a Firenze’, in programma dal 14 marzo al 23 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Rothko Chapel’ di Morton Feldman. Il Maggio come la cappella texana. Dialogo tra suono, spazio e silenzio

Scoperta inattesa nella Cappella Brancacci: un nuovo spazio emerge tra arte e storia dimenticataA partire dal 1° febbraio 2026, Firenze aggiunge un nuovo capitolo al suo ricco mosaico culturale con l’apertura al pubblico della Sala della...

ALTROVE, il dialogo tra materia e visione allo Spazio MerloSi è svolta allo Spazio Merlo, in via Carlo Emery, la mostra “Altrove”, progetto espositivo che ha messo in relazione la ricerca scultorea e...

Altri aggiornamenti su Rothko Chapel.

Discussioni sull' argomento ’Rothko Chapel’ di Morton Feldman. Il Maggio come la cappella texana. Dialogo tra suono, spazio e silenzio; Al Teatro del Maggio il concerto Rothko Chapel; Dan Brown – La sinfonia degli animali; Pirandello Pulp.

La Rothko Chapel festeggia 50 anni e Rizzoli la celebra in una nuova pubblicazioneLa Menil Collection si presenta come una vera e propria oasi di riflessione dedicata all’arte. Situata in un ampio parco non lontano dal centro di Houston, in Texas, la Collezione assume le sembianze ... exibart.com

Aspettando #RothkoAFirenze Nell'aprile 1964 Dominique e John de Menil, collezionisti e mecenati di Houston, commissionano a Rothko un ciclo di dipinti per una cappella cattolica. Rothko accetta il lavoro più sacro della sua carriera. Non dipinge quadri: dipi - facebook.com facebook