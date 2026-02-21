Come sta Kamila Sellier operata al volto dopo il taglio della lama al volto | mostra solo l'occhio sano

Kamila Sellier è apparsa sui social dopo l’intervento al volto, avvenuto a causa di un taglio causato da una lama. L’atleta polacca ha mostrato solo l’occhio sano, evidenziando il decorso post-operatorio. L’incidente si è verificato durante il quarto di finale di short track alle Olimpiadi, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione. I medici confermano che l’intervento è andato bene e la ragazza si trova sotto stretta osservazione.

A distanza di 24 ore dal drammatico incidente nel quarto di finale di short track alle Olimpiadi, la polacca Kamila Sellier si è mostrata sui social dopo essere stata operata. "Sto abbastanza bene" ha scritto mostrandosi però solo con il lato del volto "sano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kamila Sellier tagliata al volto dalla lama del pattino: è stata operata, verifiche sull’occhio. Le sue condizioni: “La ferita è molto gonfia”Kamila Sellier è stata colpita al volto dalla lama di un pattino durante la gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Short track olimpico da brividi: lama al volto per Sellier, ha rischiato di perdere un occhioDurante una gara di short track, Sellier ha subito una ferita al volto causata da una lama che le ha sfiorato un occhio, rischiando di perdere la vista.

Come sta Kamila Sellier, la pattinatrice polacca ferita da un pattino (ha rischiato di perdere l'occhio)La pattinatrice polacca ha riportato una profonda ferita alla guancia, ha perso molto sangue ed è stata portata in ospedale ... milanotoday.it

Kamila Sellier, come sta la pattinatrice dopo l’incidente shock a Milano Cortina 2026Sospiro di sollievo per l'atleta polacca, colpita involontariamente da un'avversaria durante i quarti di finale dei 1500m di short track alle Olimpiadi: la lama del pattino ha mancato l'occhio di ... iodonna.it

Kamila Sellier è stata vittima di un incidente molto brutto durante l’ultima gara di short track femminile alle Olimpiadi. L’atlete polacca, così come altre, non indossava la visiera anti-lama sul viso usata quasi esclusivamente dall’Olanda. - facebook.com facebook

