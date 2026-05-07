Il volto della Palestina | 4 eventi e una mostra fotografica insieme a Les Cultures
Dal 29 maggio al 14 giugno, a Lecco, l'associazione Les Cultures organizza una serie di eventi dedicati alla Palestina. La rassegna include quattro appuntamenti e una mostra fotografica, con l'obiettivo di offrire una prospettiva diversa sulla realtà del Paese. L'iniziativa si propone di raccontare le storie delle persone che vivono in Palestina, andando oltre le immagini legate al conflitto.
Dal 29 maggio al 14 giugno l'associazione Les Cultures propone a Lecco una rassegna di eventi che intende “ampliare lo sguardo sulla Palestina, raccontando il Paese e le persone che lo abitano andando oltre alla narrazione dominante legata al conflitto in corso”. Attraverso linguaggi diversi -.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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