Supereroi proteggiamo i bambini insieme | la mostra fotografica della polizia a Palazzo Reale

La mostra fotografica della Polizia di Stato, intitolata “Supereroi - Proteggiamo i Bambini Insieme”, si è svolta a causa di un aumento degli episodi di cyberbullismo e abusi online tra i giovani. Allestita nelle sale di Palazzo Reale, l’esposizione mette in mostra immagini che raffigurano agenti in azione e momenti di sensibilizzazione, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e i genitori. La collaborazione tra la Polizia Postale Lombardia, il Comune di Milano e Terre des Hommes ha portato a questa iniziativa, che continuerà a essere visitabile nei prossimi giorni.

L'iniziativa intende gettare luce sull'importante e delicato lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all'abuso e all'adescamento online dei minori. Un'attività spesso silenziosa e condotta sotto copertura, che richiede professionalità, equilibrio e profondo senso del dovere. L'evento nasce con la volontà di sensibilizzare famiglie, scuole e l'intera comunità educante, nella consapevolezza che, rispetto a tali fenomeni, la prevenzione rappresenti lo strumento più efficace.