I Gesti delle emozioni | alla Rosso Tiziano una mostra sui sensi e sull’esperienza quotidiana

La mostra I Gesti delle Emozioni (inaugurazione mercoledì 29 aprile) fuoriesce dalla definizione canonica di “mostra”, ponendosi piuttosto come un evento nel quale l’opera d’arte funge da pretesto e punto d’avvio per una discussione più ampia. In particolare, il tema è quello dei sensi e del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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