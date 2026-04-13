Pagine creattive Libri infusi e arteterapia al ritmo delle stagioni

Giovedì 16 aprile alle 18 si terrà a Pisa un nuovo incontro di Pagine Creative, un ciclo che combina incontri di book club con attività di arteterapia, ispirato alla quadrilogia delle stagioni di Ali Smith. L’evento si svolge in una location dedicata alla lettura, alla creatività e al benessere, con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e di espressione attraverso libri, infusi e pratiche artistiche.

Giovedì 16 aprile alle ore 18, a Pisa, prende vita un nuovo appuntamento di Pagine Creattive, il ciclo stagionale che unisce book club e laboratorio di arteterapia, ispirato alla quadrilogia delle stagioni di Ali Smith.L’incontro primaverile sarà dedicato al tema della rinascita e della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Pagine creattive – Libri e arteterapia al ritmo delle stagioniGiovedì 12 febbraio alle ore 18, a Pisa, prende vita un nuovo appuntamento di Pagine Creattive, il ciclo stagionale che unisce book club e... Leggi anche: Il guardaroba climatico e la fine delle stagioni: guida al lusso seasonless