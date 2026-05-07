Un vigilantes di Lastra a Signa ha deciso di offrire abbracci gratuiti nelle strade durante i suoi momenti liberi, oltre al servizio di sorveglianza durante il giorno e la notte. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno ricevuto un gesto semplice ma spontaneo. L’uomo spiega di voler mostrare che anche un gesto piccolo può avere un impatto positivo sulle persone.

Lastra a Signa (Firenze), 7 maggio 2026 – Vigilantes nei giorni e nelle notti di lavoro, dispensatore di abbracci gratuiti nei momenti liberi. Davide Sapienza, lastrigiano di 46 anni, da alcuni mesi ha deciso di dedicarsi a una singolare missione: regalare affetto in strada, a chiunque senta il bisogno di farsi stringere e confortare. Da quando ha iniziato, lo scorso autunno, ha fatto tappa a Firenze, Lucca, Roma, Pisa, Milano, Bologna e Pistoia. Ogni volta mostra un cartello diverso, ma sempre con il comune denominatore di diffondere amore e respingere l’odio: in alcuni casi ha voluto mandare un messaggio contro l’omofobia, in altri un richiamo alla solidarietà verso la fibromialgia (patologia di cui soffre), in altri ancora ha scelto di lanciare un semplice invito a rallentare, fermarsi, stare insieme.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vigilantes che regala abbracci per strada: “Anche un piccolo gesto può fare la differenza”

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