Nel match contro il Lecce, si è notato come la presenza di Kevin abbia influenzato notevolmente le dinamiche della squadra. La differenza tra le prestazioni con e senza di lui si è evidenziata chiaramente, dimostrando il suo ruolo nel gioco. La sua presenza o assenza si è riflessa sui risultati e sullo stile di gioco durante la partita.

Che il Napoli senza Kevin Se Bruyne e con Kevin sia tutta un’altra storia, è apparso chiaro fin dal suo ritorno in campo contro il Lecce. Del resto nel curriculum di KBD ci sono appena una Champions League, la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club; sei Premier League, cinque coppe di Lega inglesi, tre Community Shield, due coppe d’Inghilterra, un titolo in Belgio, con Coppa e Supercoppa, una Coppa e una Supercoppa in Germania con il Wolfsburg e infine la Supercoppa Italiana alla quale non ha partecipato. Un palmares di tutto riguardo, suffragato però dal suo apporto in campo che si è subito evidenziato. Ed è per questo che oggi la Gazzetta dello Sport scrive che De Bruyne è l’uomo che può aiutare la mentalità del Napoli in questo momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne è il calciatore che può fare la differenza in questo finale

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