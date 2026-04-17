Giornata mondiale della donazione Ferrandelli | Gesto che può fare la differenza nella vita di tante persone

Oggi si celebra la Giornata mondiale della donazione, un appuntamento che ricorda l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale. Durante l’evento, un rappresentante delle istituzioni ha sottolineato come la donazione possa influire positivamente sulla vita di molte persone. La giornata mira a sensibilizzare sull’atto di donare, ricordando che anche un contributo minimo può avere un impatto significativo.

"Un gesto semplice come la donazione può fare la differenza nella vita di tante persone". Lo ha detto l'assessore Fabrizio Ferrandelli, che ha partecipato oggi alla Giornata mondiale della donazione.Presente al banchetto allestito al Teatro Massimo da Admo e dal Crt Sicilia, Ferrandelli ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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