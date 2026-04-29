L' oratore arriva nelle sale cinematografiche italiane protagonisti attori reggini

Da reggiotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Esce nelle sale cinematografiche italiane il 30 aprile, “L'oratore”, film di Marco Pollini girato in Calabria e che vede nel cast gli attori reggini Manuel Nucera, Saverio Malara e Marcello Fonte. Dopo l’anteprima all’European Film Market della 76ª edizione della Berlinale, “L’oratore” è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: ‘L’Oratore’ Manuel Nucera tra musica e parole; L'Oratore di Pollini, storia di riscatto dove musica e parole diventano l’unica via possibile per cambiare il proprio destino; Memoria e riscatto, fuori L’oratore: film di Pollini con 3 reggini – VIDEO; Esce al Cinema L’Oratore girato anche nel centro storico di Cosenza, le tappe del cast.

l oratore arriva nelleCinema, nelle sale il nuovo film di Marco Pollini L’oratore ambientato in CalabriaIl cast (dove figura tra gli altri Marcello Fonte) sarà in sala il 2 maggio a Soverato e Reggio Calabria e il 3 a Cosenza ... corrieredellacalabria.it

l oratore arriva nelleL'oratore, una storia di coraggio penalizzata da una sceneggiatura che ostacola l'idea originaleFelice, 20 anni, compra un pianoforte a coda con soldi di un usuraio. Con Noemi suona per le strade, conquistando passanti e turisti. Da giovedì 30 aprile al cinema. mymovies.it

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