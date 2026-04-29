L' oratore arriva nelle sale cinematografiche italiane protagonisti attori reggini

Esce nelle sale cinematografiche italiane il 30 aprile, “L'oratore”, film di Marco Pollini girato in Calabria e che vede nel cast gli attori reggini Manuel Nucera, Saverio Malara e Marcello Fonte. Dopo l’anteprima all’European Film Market della 76ª edizione della Berlinale, “L’oratore” è.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: ‘L’Oratore’ Manuel Nucera tra musica e parole; L'Oratore di Pollini, storia di riscatto dove musica e parole diventano l’unica via possibile per cambiare il proprio destino; Memoria e riscatto, fuori L’oratore: film di Pollini con 3 reggini – VIDEO; Esce al Cinema L’Oratore girato anche nel centro storico di Cosenza, le tappe del cast.

Cinema, nelle sale il nuovo film di Marco Pollini L’oratore ambientato in CalabriaIl cast (dove figura tra gli altri Marcello Fonte) sarà in sala il 2 maggio a Soverato e Reggio Calabria e il 3 a Cosenza ... corrieredellacalabria.it

L'oratore, una storia di coraggio penalizzata da una sceneggiatura che ostacola l'idea originaleFelice, 20 anni, compra un pianoforte a coda con soldi di un usuraio. Con Noemi suona per le strade, conquistando passanti e turisti. Da giovedì 30 aprile al cinema. mymovies.it

Arriva nelle sale domani 30 aprile L'Oratore", diretto da Marco Pollini, prodotto da Ahora! Film con il sostegno della Calabria Film Commission Questo il calendario delle proiezioni - ROMA Giovedì 30 aprile ore 20:00, Cinema delle provincie; IN CALAB - facebook.com facebook

#27aprile 1523, #Venezia: Pietro Zen, in qualità di “oratore straordinario”, è inviato a Costantinopoli per congratularsi col sultano per la conquista turca di Rodi. Chiederà però rimborso “per i danni fatti in Dalmazia” e non recare molestia “a Napoli di Romania” x.com