Auto vandalizzate a Bologna | sfondati 15 parabrezza in zona universitaria Basta non si vive più

Durante la notte nella zona universitaria di Bologna, sono stati danneggiati 15 veicoli parcheggiati lungo via Belmeloro. I residenti si sono svegliati trovando i parabrezza di molte auto sfondati, un episodio che ha suscitato preoccupazione tra chi abita in zona. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle eventuali responsabilità o motivazioni dietro l’accaduto. La polizia sta indagando sui fatti.

Bologna, 25 aprile 2026 – Vandalizzate 15 auto in serie durante la notte. I residenti della zona universitaria -San Vitale si sono svegliati con una brutta sorpresa, questa mattina: i parabrezza delle macchine parcheggiate in una via secondaria - via Belmeloro - sono stati danneggiati pesantemente. Qualcuno ha ripreso la scena con un telefonino, poco dopo l’accaduto, dove si vedono le macchine parcheggiate, sia da un lato che dall’altro della via, con il parabrezza lesionati, tutti scheggiati, probabilmente con un attrezzo. Sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile, che stanno già passando al setaccio i video delle telecamere di sorveglianza del quartiere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto vandalizzate a Bologna: sfondati 15 parabrezza in zona universitaria. “Basta, non si vive più” Notizie correlate Terni, la segnalazione in centro: "Zona sempre più invivibile: auto vandalizzate e paura nel fine settimana”Una residente della zona è stata vittima del danneggiamento del lunotto della propria autovettura in via Porta Sant'Angelo Un ennesimo episodio che... Droga in zona universitaria a Bologna: un 19enne arrestatoBologna, 9 febbraio 2026 – Un 19enne di origine gambiana, residente a Bologna, è stato arrestato in zona universitaria dai carabinieri per detenzione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vandalizzata un'automobile della Fondazione Ant | FOTO; Due auto dell’Ant vandalizzate durante le visite: Grave e triste; Raid sulle auto parcheggiate in via Parini. Un 52enne denunciato per atti vandalici; San Lazzaro di Savena, due auto dell'Ant vandalizzate durante le visite: Finestrini rotti e pezzi di vetro dappertutto. Auto vandalizzate a Bologna: sfondati 15 parabrezza in zona universitaria. Basta, non si vive piùDanni in serie, nella notte, ai veicoli parcheggiati in sona universitaria. Indagano i carabinieri: al setaccio le telecamere. Insorge l’opposizione: Devastata un’intera via. Servono più controlli, l ... msn.com Auto vandalizzate, il comune di Bologna spende 80 mila euro per risarcire i proprietariPer il primo bando, pubblicato il 22 aprile 2025, il comune di Bologna aveva stanziato complessivamente 30mila euro destinati a tutti i cittadini residenti in città che hanno subito danni ai vetri ... gazzetta.it Auto di dipendenti del comune di Pagani vandalizzate nel parcheggio di via Pittoni, scattate le denunce. Pomeriggio amaro per alcuni dipendenti del comune di Pagani, che si sono ritrovati danni alle autovetture, all'interno del parcheggio comunale di via Pitto - facebook.com facebook