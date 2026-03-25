Il Barcellona ha manifestato interesse per un difensore dell'Inter, con fonti spagnole che parlano di un'offerta di 60 milioni di euro. La trattativa sembra essere in una fase avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La società catalana sta valutando le possibilità di portare il giocatore in blaugrana, anche se l'operazione potrebbe presentare delle complicazioni.

"Bastoni è il prescelto". Con questo titolo è una grande foto del centrale dell’Inter e della nazionale si apre l’edizione odierna di Sport, quotidiano catalano. L’interesse del Barcellona per Bastoni è noto da tempo, ma secondo il giornale della città il ds Deco è deciso ad avviare una trattativa con l’Inter. La base economica è stata fissata a 60 milioni di euro, con la possibilità di inserire un giocatore nell’eventuale accordo. Il Barcellona cerca disperatamente un centrale, e se mancino meglio. Ha una casella copertissima, quella del 18enne canterano Pau Cubarsí, ma attorno a lui non ci sono certezze. Christensen è sempre... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni, il Barça fa sul serio. Dalla Spagna: "È il prescelto, pronti 60 milioni per l'Inter"

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