Da lunedì entra in vigore la fase definitiva della Zona a Traffico Limitato nel centro storico, dopo due mesi dedicati ai test. La decisione di avviare le restrizioni si basa su un iter iniziato diversi anni fa, con un percorso caratterizzato da vari rinvii e discussioni pubbliche. La nuova fase segna il passaggio dall’area sperimentale all’applicazione concreta delle misure, con l’obiettivo di regolare il traffico nel cuore della città.

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’attivazione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico, un traguardo che arriva dopo anni di rinvii e accesi dibattiti. I varchi elettronici entreranno in funzione lunedì 13 aprile, data che segnerà l’avvio di una fase sperimentale utile per testare la nuova regolamentazione urbana. In preparazione a questo cambiamento, la seconda commissione consiliare Assetto del Territorio si riunirà oggi alle ore 17.30 nella residenza municipale di piazza Gabriotti. L’incontro, richiesto con forza durante un recente consiglio comunale, servirà ad approfondire le novità tecniche e logistiche che verranno introdotte nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comincia la nuova Ztl. Due mesi per i test. Da lunedì si fa sul serio

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