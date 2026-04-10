Orizzonte Catania travolge il Bogliasco | Marletta detta legge!

L’Orizzonte Catania ha battuto il Bogliasco con il punteggio di 4-19 in una partita valida per la Serie A1. La squadra siciliana ha dominato l’incontro, portando a casa una vittoria netta in trasferta. Marletta ha segnato diversi gol, contribuendo in modo determinante al risultato finale. La sfida si è svolta senza particolari incidenti e si inserisce nelle prime giornate del campionato.

L’Orizzonte Catania ha messo in chiaro le proprie ambizioni per il titolo di Serie A1 con una prestazione travolgente ottenuta in trasferta contro il Bogliasco, chiudendo il match per 4-19. Il successo ottenuto venerdì 10 aprile, nell’ambito del secondo anticipo della sedicesima giornata, permette alle etnee di accorciare le distanze con la SIS Roma, che attualmente guida la classifica con due partite in più rispetto alle siciliane, attestandosi a quota 44 punti. Il dominio tecnico di Marletta e la progressione delle etnee. La sfida giocata davanti a circa 100 spettatori è stata decisa quasi immediatamente dalla capacità di gestione dei tempi da parte della squadra guidata da Miceli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orizzonte Catania travolge il Bogliasco: Marletta detta legge! Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1Vittoria esterna dell’Orizzonte Catania nel secondo anticipo della 16ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le etnee passano... Seconda categoria. Il Rosia detta legge ’Manita’ dell’OlimpicUna giornata numero 24 della Seconda categoria all’insegna degli incontri di spessore. L'Orizzonte travolge Bogliasco 19-4 e accorcia sulla SIS RomaL’Orizzonte Catania ha ottenuto una netta vittoria esterna sul campo dell’AGN Energia Bogliasco 1951, imponendosi per 19-4 nel secondo anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 femminile 2025- ... it.blastingnews.com Pallanuoto A1 femminile: Ekipe Orizzonte e Nautilus Civitavecchia trionfanoNel campionato di Serie A1 femminile, la quindicesima giornata (sesta del girone di ritorno) del sabato 28 marzo ha visto le vittorie significative dell'Ekipe Orizzonte Catania e della Nautilus Civita ... it.blastingnews.com