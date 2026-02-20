Referendum la clamorosa ammissione di Simonetta Matone Lega | Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari – Video
Simonetta Matone della Lega ha ammesso che, grazie a Nordio, il fronte del No al referendum sulla giustizia ha ritrovato slancio e ora è pari con il Sì. La sua dichiarazione arriva durante un evento calabrese organizzato per coinvolgere i militanti sui temi più discussi, come il Ponte e la riforma giudiziaria. La partecipazione dei supporter leghisti si è dimostrata intensa, con un forte coinvolgimento sul territorio. La mobilitazione continua a crescere in vista delle prossime consultazioni.
Doveva essere una iniziativa di partito, in Calabria, per rilanciare la mobilitazione della Lega sui temi più caldi, dal Ponte al Sì al referendum sulla giustizia. Si è trasformata in un singolare palcoscenico in cui la ex magistrata e oggi deputata Simonetta Matone, in collegamento, si è lasciata andare ad uno sfogo contro Carlo Nordio e le sue dichiarazioni sul Csm governato da logiche para mafiose. Uno sfogo netto, chiaro, in cui l’ha accusato di essere il responsabile della rimonta del No, molto probabilmente ignara del fatto che fosse presente la stampa visto che quando dalla sala gliel’hanno fatto notare il registro è cambiato immediatamente.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Referendum, la leghista Matone: “Dichiarazioni folli di Nordio, grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul No”
Leggi anche: Minacce di morte a Simonetta Matone deputata della Lega, "attenta a chi ti aspetta dietro l'angolo"Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Simonetta Matone. . 5 casi in poche ore di provvedimenti del gjudice che smontano la politica migratoria del Governo.Sono eclatanti #Matone - facebook.com facebook
Simonetta MATONE, Deputata Lega > GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO ore 19:30 a "10 minuti" (Rete 4) Streaming: mediaset.it/rete4/ x.com