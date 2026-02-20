Referendum la clamorosa ammissione di Simonetta Matone Lega | Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari – Video

Simonetta Matone della Lega ha ammesso che, grazie a Nordio, il fronte del No al referendum sulla giustizia ha ritrovato slancio e ora è pari con il Sì. La sua dichiarazione arriva durante un evento calabrese organizzato per coinvolgere i militanti sui temi più discussi, come il Ponte e la riforma giudiziaria. La partecipazione dei supporter leghisti si è dimostrata intensa, con un forte coinvolgimento sul territorio. La mobilitazione continua a crescere in vista delle prossime consultazioni.