Il Trofeo Ariani fa centro Di corsa sì ma a coppie

Nonostante la pioggia battente, più di 400 partecipanti si sono iscritti alla gara a coppie valida come prima tappa della stagione delle corse notturne a Firenze. La competizione, dedicata al trofeo Sergio Ariani, si è svolta con partenza e arrivo in una zona cittadina, coinvolgendo appassionati di corsa provenienti dalla zona e dintorni. La manifestazione ha visto protagonisti uomini e donne che hanno affrontato il percorso sotto la pioggia.

Nonostante la pioggia battente, oltre 400 podisti si sono presentati ai nastri di partenza del trofeo Sergio Ariani, gara a coppie che segna il debutto stagionale delle corse fiorentine in notturna. La gara a coppie, che prima si correva di mattina, è giunta alla 23esima edizione e fa parte del calendario podistico della Uisp di Firenze e del trofeo Camangi per società. Maltempo sì, ma la capacità organizzativa del Gs Le Panche Castelquarto ha garantito sicurezza e assistenza anche in condizioni meteo proibitive. Ritrovo al circolo Le Panche di via Caccini, poi il via da via Aselli con le coppie che sono partite senza esitazioni per un percorso di 7 chilometri, stessa distanza anche per la corsa non competitiva e per la ludico motoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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