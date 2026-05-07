Il festival musicale West, che avrebbe dovuto essere un evento di grande rilievo internazionale, ha vissuto un cambio di direttore artistico, suscitando preoccupazioni sul suo futuro. Dall’annuncio della sostituzione, lo show ha incontrato difficoltà e disorganizzazione, portando a dubbi sulla sua riuscita. La situazione attuale sembra più vicina a un disastro che a un successo, con problemi di gestione e coordinamento che persistono.

Quello che preannunciavano essere un inferno di potenza, un evento musicale di portata mondiale, si sta rivelando per ora solo un caos infernale. Dopo le polemiche di questi mesi sulla presenza del discusso rapper Kanye West, è stato silurato Victor Yari Milani, direttore artistico dell’ambizioso Hellwatt Festival in programma a Reggio Emilia dal 4 al 18 luglio alla Rcf Arena. A dargli il benservito è C.Volo – compagine societaria che include imprenditori e coop reggiane, che organizzano e gestiscono la maxi struttura per concerti – con una striminzita nota diramata nella tardissima serata di martedì. Milani, perfetto sconosciuto nel mondo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il tormentone West. Via il direttore artistico. Lo show ora è a rischioCampovolo, Victor Yari Milani silurato dalla società . Lui: faccio causa. A luglio l’Hellwatt festival . ilrestodelcarlino.it