Ieri sera, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, sono stati raggiunti oltre 9 milioni di spettatori, con uno share del 59%. Tra gli interventi sul palco, alcune battute ironiche di Carlo Conti hanno attirato l’attenzione, mentre Irina Shayk ha preferito non commentare questioni politiche legate alla guerra in Ucraina. La serata ha visto un buon riscontro di pubblico e alcune dichiarazioni curiose.

Ieri sera 25 febbraio davanti al Festival di Sanremo 2026 c’erano 9 milioni 53 mila, con uno share del 59.5%, i telespettatori, secondo la Total Audience rilasciata da Auditel. Il picco in valori assoluti arriva alle 21.57 con Pilar Fogliati e Laura Pausini sul palco davanti a 13.389.000 spettatori. Il picco in share è alle 00.49 con il bis dell’esibizione di Lillo al 65,73%. Cresce la share rispetto al debutto di martedì 24 febbraio. Il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time Rai, Williams Di Liberatore: “Il Festival è in ottima salute, con numeri importanti. Ieri sera è stato registrato il quarto miglior risultato dal 1995 ad oggi. Dal punto di vista dei dati possiamo essere soddisfatti e anche dal punto di vista editoriale, perché la serata di ieri è stata piena di momenti di grande spettacolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina? No a commenti politici”

