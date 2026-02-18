Travis Scott e Kanye West | Doppia data a Reggio Emilia nel 2026 per l’Hellwatt Festival Prevendite dal 23 febbraio

Travis Scott Torna in Italia: Il Rapper a Reggio Emilia per l’Hellwatt Festival. Il rapper statunitense Travis Scott si esibirà in Italia il 17 luglio 2026, nell’ambito dell’Hellwatt Festival che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia. L’annuncio, giunto il 18 febbraio 2026, conferma le attese dei fan e posiziona l’evento tra i più importanti dell’estate musicale italiana, con una line-up che include anche Kanye West, Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Martin Garrix e Ice Spice. Le prevendite apriranno il 23 febbraio alle ore 16:00. Un Ritorno Atteso: La Scena Musicale Italiana Accoglie Travis Scott.🔗 Leggi su Ameve.eu

Hellwatt Festival, alla RCF Arena di Reggio Emilia Travis Scott, Rita Ora, OzunaTravis Scott, Rita Ora e Ozuna sono tra gli artisti principali del nuovo Hellwatt Festival, che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Kanye West a Reggio Emilia: prezzi dei biglietti contestati, Hellwatt Festival promette chiarimenti ai fan penalizzati.Kanye West ha fatto scalpore a Reggio Emilia a causa dei prezzi dei biglietti, che molti fan trovano troppo alti.

Travis Scott ha annunciato una data in ItaliaI rumor alla fine sono stati confermati: Travis Scott tornerà in Italia. Il rapper di Houston farà parte dell’imponente line-up dell’Hellwatt Festival che, a luglio, vedrà arrivare alla RCF Arena di ... rollingstone.it

Travis Scott il 17 luglio a Reggio Emilia, ora è ufficiale: quando inizia la vendita dei bigliettiIl rapper statunitense sarà all’Rcf Arena di Reggio per Hellwatt Festival: il suon nome era trapelato da diversi giorni, anticipato dal Carlino ... msn.com

Quindi dal nulla a Reggio Emilia ci sono Kanye, (forse) Travis Scott, gli Swedish House Mafia, Clean Bandit, Wiz Khalifa, e, e, e... Vediamo di capire meglio come potrebbero stare le cose. In una storia, molto italiana, pardon, emiliana. facebook