Il terzo figlio della principessa Eugenia di York nascerà in estate. L’annuncio ha suscitato dubbi sul tempismo di questa comunicazione, che è stata resa nota recentemente. Nel frattempo, una donna si trova a passeggiare per le strade del centro di Londra, indossando occhiali da sole, con i capelli raccolti e scarpe comode, mentre tiene in mano il suo smartphone.

S ola, a passeggio per le strade del centro londinese, occhiali da sole inforcati, capelli raccolti in uno chignon informale, scarpe comode e smartphone in mano. La principessa Eugenia di York, in attesa del terzo figlio con il marito Jack Brooksbank, sperava forse di passare inosservata, ma i fotografi della rivista inglese Hello sono riusciti a immortalare per primi il suo pancione. Eugenia di York: «I nostri cuori sono pieni di amore per questa piccola creatura» X La principessa Eugenia a spasso con il pancione. Vestita in un ensemble premaman semplice e comodo, composto da un abito lungo in jersey scuro e una giacca color crema accompagnata da una borsa tote coordinata, Eugenia è sembrata piuttosto assorta nei suoi pensieri.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il terzo figlio della principessa Eugenia di York nascerà in estate. Ma il lieto evento suscita dubbi e sospetti sul tempismo dell’annuncio

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