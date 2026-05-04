Eugenia di York è incinta del terzo figlio | l’annuncio ufficiale con foto

Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank hanno confermato di aspettare il loro terzo figlio. La notizia è stata annunciata ufficialmente attraverso un comunicato, accompagnato da una foto. Le voci sulla gravidanza circolavano già da alcune settimane, ma questa è la prima conferma pubblica. La coppia ha scelto di condividere la notizia in modo diretto con il pubblico.

Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank hanno annunciato ufficialmente che aspettano il loro terzo figlio, dopo che si sono seguite le indiscrezioni sulla gravidanza. Eugenia di York, l'annuncio ufficiale della gravidanza A un pranzo con sua sorella Beatrice presso Soho Mews House a Mayfair, Eugenia di York si è presentata con un outfit che sembrava nascondere e nello stesso tempo svelare il pancione ormai difficilmente nascondibile della terza gravidanza. Adesso finalmente è arrivata la conferma, Eugenia è incinta per la terza volta. La Principessa ha annunciato l'imminente arrivo del terzo bebè su Instagram.🔗 Leggi su Dilei.it

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