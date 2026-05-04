La Royal Family ha comunicato attraverso i profili social ufficiali che Eugenia di York aspetta il suo terzo bambino. La notizia arriva in un momento in cui la famiglia si trova al centro di alcune vicende legate al padre di Eugenia. L’annuncio è stato dato senza dettagli aggiuntivi o date precise, e ha suscitato attenzione tra i media e i fan della famiglia reale. La notizia viene diffusa pubblicamente sui canali ufficiali della famiglia.

Annuncio della Royal Family: Eugenia di York aspetta il terzo figlio. Il bebé arriva in un periodo in cui la famiglia è colpita dalle vicende che riguardano il padre Andrea Eugenia di York è di nuovo incinta, aspetta il suo terzo figlio conJack Brooksbank. Ma la cosa che sorprende è chea dare l’annuncio della gravidanza sia il profilo ufficiale della Royal Family. Ciò dimostra come non vi è alcuna rottura tra zii e cugini e che forse è vera l’indiscrezione che circola da tempo, secondo cuiEugenia e Beatrice avrebbero preso le distanze dal padre. Andrea infatti, ormai privo di tutti i titoli e costretto a trasferirsi in un’altra residenza, si trova adesso ad essere isolato da tutti i parenti che lo condannano fermamente per la questione legata agli Epstein files.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eugenia di York aspetta il terzo figlio: l’annuncio dai profili social della Royal Family

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