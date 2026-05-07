Il tennis è una corsa

Al circolo sportivo, un tennista si trova seduto al tavolo del bar poco prima di un allenamento. Improvvisamente, viene circondato da un gruppo di persone che lo abbracciano, creando un momento di grande afflusso di affetto senza che egli abbia fatto nulla di particolare. La scena si svolge in un momento di attesa prima dell’attività sportiva, con il protagonista al centro dell’attenzione.

Seduto al tavolo del bar del circolo dove sta per iniziare ad allenarsi, Luciano Darderi diventa oggetto d’attrazione senza fare nulla che possa giustificare l’ondata di abbracci che lo travolge. È una questione d’affetto, che esula dallo status che si è guadagnato nel corso degli anni spesi sui campi da tennis di tutto il mondo: c’è una storia pregressa, quella di un bambino abituato a essere parte del contesto negli anni in cui papà Gino (che in realtà si chiama Luciano esattamente come il figlio), una volta terminata la carriera di tennista, faceva il maestro sui campi dell’allora Forma Center, ormai da tempo diventato Villa York Sporting Club.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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