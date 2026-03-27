Napoli Tennis Cup 2026 Bondioli vola in semifinale | si ferma la corsa di Cinà

Federico Bondioli ha raggiunto le semifinali della Napoli Tennis Cup 2026, torneo ATP Challenger 125 che si tiene sulla terra rossa del Tc Napoli. La sua corsa si è fermata prima di arrivare in finale, mentre Cinà ha visto interrompersi il percorso nel torneo. L'evento è organizzato da Master Group Sport e vede in campo diversi giocatori italiani e internazionali.

Il 20enne ravennate rappresenterà i colori azzurri tra i magnifici quattro che si contenderanno il titolo. Il palermitano deve arrendersi al terzo set contro l'ucraino Sachko. Prosegue spedita la marcia di Altmaier e Medjedovic Sarà Federico Bondioli a rappresentare l'Italia nelle semifinali della Guerri Napoli Tennis Cup 2026, l'Atp Challenger 125 targato Master Group Sport in corso di svolgimento sulla terra rossa del Tc Napoli. Si ferma, invece, la corsa di Federico Cinà. Il giovane talento siciliano, che aveva aperto il programma del venerdì sul D'Avalos, si è dovuto arrendere all'ucraino Sachko in tre set. Prosegue anche la marcia spedita Hamad Medjedovic, che ha concesso solo quattro game al francese Muller, testa di serie numero 3 del seeding. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Tennis Cup 2026, Bondioli vola in semifinale: si ferma la corsa di Cinà Articoli correlati Wawrinka saluta la Napoli Tennis Cup, bene gli azzurri con Cinà e FortiTempo di lettura: 3 minutiFrancesco Cinà è il protagonista della terza giornata della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger Atp 125 organizzato da... Indian Wells, si ferma in semifinale la corsa di Errani e Paolini nel doppioL’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Indian Wells si è conclusa in semifinale. Una selezione di notizie su Napoli Tennis Cup Temi più discussi: Napoli Tennis Cup 2026, sorteggiato il tabellone: Altmaier testa di serie numero 1; Guerri Napoli Tennis Cup, al via Wawrinka e l'azzurro Vasamì; Guerri Napoli Tennis Cup: ecco la data del sorteggio del tabellone principale; Napoli apre la stagione dei Challenger: conferme, ritorni e novità. Federico Bondioli illumina la Guerri Napoli Tennis Cup: Michele Ribecai sconfitto nel derby italianoIl talento dell’azzurro Federico Bondioli illumina la Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Battuto in due set ... msn.com Napoli Tennis Cup 2026, avanzano i favoriti: saluta il torneo Lorenzo GiustinoAltmaier, Muller e Medjedovic volano ai quarti. Oltre al tennista napoletano, eliminati anche gli altri azzurri Caniato e Guerrieri ... napolitoday.it Prima semifinale Challenger della carriera per Federico Bondioli. L’azzurro ha sconfitto Michele Ribecai per 6-3 6-2 e sfiderà Daniel Atlmaier per un posto nell’ultimo atto a Napoli Napoli Tennis Cup #SpazioTennis #tennis #Bondioli - facebook.com facebook Federico #Bondioli illumina la Guerri Napoli Tennis Cup: Michele #Ribecai sconfitto nel derby italiano x.com