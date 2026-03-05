Teatro Pirandello prosegue l’iter per il risanamento delle coperture

Al Teatro Pirandello si sta portando avanti il processo di risanamento delle coperture. Le operazioni sono in corso per completare la sistemazione definitiva di queste strutture. L’intervento mira a garantire la stabilità e la sicurezza dell’edificio. Il lavoro è in fase di avanzamento e si concentra sull’implementazione di interventi mirati alle coperture del teatro.

"Prosegue con concretezza il percorso avviato per la sistemazione definitiva delle coperture del Teatro Luigi Pirandello". Con queste parole l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Agrigento ha annunciato un nuovo avanzamento nell'iter per il recupero del principale spazio culturale cittadino. L'Ufficio tecnico comunale - settore VI Lavori pubblici, guidato dal dirigente Alberto Avenia, insieme al responsabile del progetto Gerlando Trupia - ha completato tutte le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori. È stata disposta l'aggiudicazione provvisoria, in attesa delle verifiche di legge sulla documentazione dell'impresa risultata prima classificata.