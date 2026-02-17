I ragazzi irresistibili | Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil Simon

Umberto Orsini e Franco Branciaroli portano in scena “I ragazzi irresistibili” al teatro Pirandello di Agrigento, dopo aver deciso di interpretare questa commedia di Neil Simon per regalare al pubblico un momento di pura leggerezza. I due attori si preparano a calarsi nei ruoli di personaggi che hanno fatto innamorare generazioni, coinvolgendo gli spettatori con un ritmo vivace e dialoghi brillanti. La rappresentazione si svolge in un teatro storico, il cui palco ospita questa produzione che promette di conquistare il pubblico locale.

Un incontro tra grandi interpreti e una delle pagine più amate del teatro contemporaneo. Il teatro Pirandello di Agrigento si prepara ad accogliere "I ragazzi irresistibili", la celebre commedia firmata da Neil Simon che vedrà protagonisti Umberto Orsini e Franco Branciaroli, figure centrali della scena italiana capaci di attraversare generazioni di pubblico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono al teatro Verdi "I ragazzi irresistibili" Questa sera al Teatro Verdi di Trieste, il palco accoglie due grandi nomi del teatro italiano: Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Il grande teatro americano al Masini: Orsini e Branciaroli in scena con "I ragazzi irresistibili" Al Teatro Masini di Faenza, dal 19 al 21 gennaio, si presenta la commedia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spettacolo 'I ragazzi irresistibili' al Teatro Verga; Branciaroli e Orsini al Verga di Catania, che coppia irresistibile!; Al Teatro Pirandello arrivano i giganti: Orsini e Branciaroli ne I ragazzi irresistibili; Il Teatro Pirandello di Agrigento presenta I ragazzi irresistibili. Al Teatro Pirandello arrivano I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco BranciaroliUna commedia brillante, capace di far sorridere e allo stesso tempo di toccare corde profonde, restituendo al pubblico tutta la magia del teatro dal vivo. grandangoloagrigento.it Spettacolo 'I ragazzi irresistibili' al Teatro VergaIl Teatro Stabile di Catania presenta al Teatro Verga I ragazzi irresistibili, celebre commedia di Neil Simon, interpretata da due grandi protagonisti della scena italiana: Umberto Orsini e Franco ... cataniatoday.it Tra risate e nostalgia con il capolavoro di Neil Simon. Date, orari e cosa sapere sullo spettacolo