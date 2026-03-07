Filca Cisl Romagna Davitti nuovo segretario generale Eletto all’unanimità a Cesena

Il consiglio direttivo della Filca Cisl Romagna si è riunito a Cesena per eleggere il nuovo segretario generale. La nomina è avvenuta all’unanimità e riguarda il rappresentante che guiderà la federazione, che si occupa dei lavoratori nei settori edile, legno e comparti correlati. L’assemblea ha confermato la continuità nella leadership della struttura.

Si è riunito a Cesena il consiglio direttivo della Filca Cisl Romagna, la federazione che rappresenta e tutela i lavoratori del settore edile, legno e dei comparti affini. Nel corso dei lavori l’assemblea ha eletto all’unanimità Matteo Davitti come nuovo segretario generale della struttura territoriale. Ad affiancarlo nella segreteria territoriale saranno Luca Kozlowski e Luca Rossi, chiamati a guidare insieme a lui la federazione nel prossimo mandato. Matteo Davitti, nato a Cesena nel 1975 e residente a Rimini, arriva alla guida della Filca Cisl Romagna con un’esperienza maturata direttamente sul campo. Impiegato nel settore del commercio, si avvicina al sindacato nei primi anni Duemila con l’iscrizione alla Fisascat Cisl, entrando successivamente a far parte del direttivo della categoria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

