Pietro Galati eletto segretario generale della Cisl Scuola Sicilia

Il consiglio generale della Cisl Scuola Sicilia si è riunito oggi a Palermo e ha eletto Pietro Galati come nuovo segretario generale. La nomina è avvenuta alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia e di Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl. La riunione ha coinvolto i rappresentanti dell'organizzazione e si è svolta nel rispetto delle procedure previste.

Pietro Galati è stato eletto ieri segretario generale della Cisl Scuola Sicilia. A eleggerlo il consiglio generale della Cisl Scuola Sicilia, riunitosi oggi a Palermo, alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana e di Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil SiciliaSi è svolto oggi a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia che all’unanimità ha eletto... Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Feneal Uil SiciliaNel corso dell'ultimo consiglio regionale della Feneal Uil Sicilia Pasquale De Vardo è stato eletto all’unanimità nuovo segretario generale della...